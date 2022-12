Il Financial Times ha scelto il presidente ucrainocome "persona dell’anno", sottolineando che «rappresenta la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale». «Considerato da molti ucraini, prima dell’invasione di febbraio, una specie di barzelletta, un dilettante che faticava ad affrontare la sfida di un’alta carica, il 44ennesi è guadagnato un posto nella storia per la sua straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo», scrive la testata. Secondo il Financial Times, «proprio comesi rivolse alla radio per radunare il suo Paese»,«ha usato i social media per fare una campagna incessante per ottenere il sostegno militare e finanziario dell’Occidente, trasformando la condizione del suo popolo in una leva morale sui leader europei e statunitensi. Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi della resistenza a Putin e a offrire aun percorso di adesione». In un’intervista al FT,ricorda i primi giorni dell’invasione e afferma di non essere veramente coraggioso: «Sono più responsabile che coraggioso... odio deludere le persone». E auspica il ritorno a una vita normale: «».