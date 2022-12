Il match tra Manchester United e Bournemouth rimandato per sospetto pacco bomba all'Old Trafford

PHOTO



Una parte dello stadio di Manchester, l'Old Trafford, è stato evacuato per sospetto pacco bomba. L'evacuazione ha riguardato due settori della tribuna intitolata a Sir Alex Ferguson e la partita contro il Bournemouth è stata sospesa.La polizia sta facendo accertamenti, ma al momento la partita è solo rinviata, non cancellata. I tifosi evacuati aspettano fuori dallo stadio.accertamenti. Al momento la partita con il Bournemouth, ultima di campionato della Premier League, e' stata rinviata e non cancellata. I tifosi evacuati attendono fuori.Un annuncio dato dagli altoparlanti ha fatto riferimento a "un'operazione di sicurezza codice rosso", invitando gli spettatori a lasciare quella tribuna.