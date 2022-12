PHOTO



«Abbiamo bisogno di liquidità per le imprese in modo immediato». Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico,Stefano Patuanelli, intervenuto al Tg1, su Raiuno parlando del potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi. E ha spiegato: «Tempo qualche giorno e le persone potranno recarsi presso gli istituti di credito e vedere la propria pratica avviarsi». Proprio per la tempestività dell’intervento,ha sottolineato Patuanelli, «non abbiamo creato strumenti nuovi ma abbiamo implementato uno strumento che le banche conoscono molto bene, che è il Fondo centrale di garanzia.L’implementazione sarà solamente un cambio della maschera di procedura, per cui sarà immediata». ll Fondo di Garanzia per le Pmi che il governo sta potenziando «agirà su tre filoni principali: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi» Al fondo saranno ammesse anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 «La liquidità è la prima cosa che dobbiamo garantire alle imprese per pagare i fornitori, per pagare le scadenze», ha aggiunto il ministro.