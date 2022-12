PHOTO



Parte “#TuNonSaiChiSonoIo”, il progetto giornalistico che racconta, attraverso una serie di video disponibili su Agi. it, le storie dei tanti migranti arrivati in Italia. Il progetto è frutto della collaborazione tra Agi e i giornalisti indipendenti di Next New Media e vedrà come protagonisti i migranti con le loro differenze in termini di vissuto, provenienza, aspettative ed esperienze di integrazione, con le loro paure, speranze e aspettative.È Ibrahima, studente guineano di 27 anni, il protagonista del primo racconto. La fuga dalla guerra e la ricerca della libertà; dopo circa un mese di torture, la decisione di attraversare il deserto passando per Gambia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e infine Libia. A Tripoli i momenti più difficili, poi la scelta di affrontare il mare e finalmente l’arrivo in Italia. Qui, grazie al sostegno della Croce Rossa Italiana, Ibrahima non teme più le torture. Il suo sogno è continuare a studiare e lavorare in un’agenzia turistica.I video pubblicati sul portale Agi. it sono a disposizione di associazioni, istituzioni e altri mezzi di informazione che potranno, seguendo i criteri Creative Commons 3.0 (Non commerciale – Non opere derivate), condividerli od ospitarli sulle proprie piattaforme online.