Nella domenica che chiude la settimana di commemorazioni dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, Papa Francesco ha rinnovato, in occasione dell’Angelus, «l’intensa preghiera per la pace». Come sempre agli Angelus o alle udienze generali, anche oggi Papa Francesco traccia l’elenco dei territori in cui si consumano brutali violenze: l’Ucraina, dove prosegue la conta dei morti a causa di attacchi con i droni russi e dove la guerra assume nuovi contorni; il Medio Oriente, da cui ieri sono giunte fotografie e notizie di uno dei più drammatici attacchi di questi dieci mesi di guerra: quello nella scuola Al-Tabai'een, nel settore Al-Sahaba a Gaza City, con almeno 100 vittime e dozzine di feriti, tra cui bambini, come riferito dalle autorità palestinesi. Poi il Sudan, dove il conflitto dilaga costringendo alla fuga abitanti e anche tutti i missionari, e il Myanmar, crisi spesso dimenticata dall’opinione pubblica, terra sofferta e sofferente. Per tutta questa gente, il Papa domanda preghiere. Così come chiede di pregare per le vittime dell’incidente aereo in Brasile dello scorso 9 agosto.

All’Angelus il Papa Francesco ha detto: «L’uomo non deve cercare nella preghiera la conferma alle proprie convinzioni, quanto piuttosto l’ascolto della voce di Dio. Può accaderci che invece di metterci veramente in ascolto di quello che il Signore ha da dirci, cerchiamo da Lui e dagli altri solo una conferma a quello che pensiamo noi, alle nostre convinzioni, ai nostri giudizi». Ma, ammonisce il Pontefice, «questo modo di rivolgerci a Dio non ci aiuta ad incontrarlo davvero, nè ad aprirci al dono della sua luce e della sua grazia, per crescere nel bene, per fare la sua volontà e per superare le chiusure e le difficoltà». «La fede e la preghiera vere aprono la mente e il cuore, non li chiudono» aggiunge Francesco, «Chiediamoci, allora: nella mia vita di fede, sono capace di fare veramente silenzio in me, e di mettermi in ascolto di Dio? Sono disposto ad accogliere la sua voce al di là dei miei schemi e vincendo anche, con il suo aiuto, le mie paure?»