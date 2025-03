Papa Francesco ha trascorso un’altra notte tranquilla e ha iniziato la giornata con una colazione leggera a base di caffè. Lo riferiscono fonti vaticane, che sottolineano come il Pontefice continui regolarmente le terapie previste per il suo recupero.

Per quanto riguarda la polmonite bilaterale che ha portato al suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, le stesse fonti parlano di un quadro generale stabile, segnalando un’evoluzione naturale della patologia.

Atteso un punto stampa con i medici?

Nei giorni scorsi, il Vaticano aveva accennato alla possibilità di un incontro con i medici per aggiornare il pubblico sulle condizioni di Papa Francesco. Tuttavia, le fonti precisano che non è previsto a breve, anche se non viene escluso del tutto.

Nel frattempo, il mondo cattolico continua a pregare per la salute del Santo Padre, in attesa di ulteriori aggiornamenti dal Vaticano.