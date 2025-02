Papa Francesco ha «un'infezione polimicrobica delle vie respiratorie, che ha determinato una ulteriore modifica della terapia». Lo riferisce il Vaticano aggiornando sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato da quattro giorni al Gemelli.

Domenica prossima ci sarà il Giubileo dei diaconi «e purtroppo il Papa non sarà con noi. Ma noi pregheremo per la sua pronta guarigione», ha detto all’Adnkronos Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia. «Non abbiamo avuto ancora indicazioni su chi presiederà la celebrazione. Siamo vicini al Papa con la preghiera. Quel che importa è che si rimetta».

Sarà la seconda celebrazione giubilare senza il Papa dopo quella di ieri con gli artisti. «Sono saltati tutti gli appuntamenti. D’altra parte - ricorda Petrolino - l’altra domenica celebrò in piazza coi militari pur non stando bene. Io credo che ci sarà bisogno di una decina di giorni. Si è un po’ trascinata la situazione. I diaconi pregano per lui».

Intanto Francesco ha anche scritto un messaggio sui social. «Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni», ha scritto.