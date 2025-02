Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e continua le terapie per la polmonite bilaterale che lo ha costretto al ricovero al Policlinico Gemelli da ormai 12 giorni.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, «il Santo Padre ha riposato bene tutta la notte», mentre fonti vaticane confermano che «le condizioni sono invariate rispetto a ieri».

Il bollettino vaticano: «Il Papa continua la terapia»

Da fonti interne al Vaticano si apprende che Bergoglio si è svegliato e prosegue il trattamento medico, mentre non risultano crisi respiratorie durante la notte. Per il momento, non si fa menzione dell’uso di sedativi, segnale che le sue condizioni, seppur ancora serie, rimangono stabili. Un nuovo aggiornamento medico sulle condizioni del Pontefice è atteso in serata.

Visita di Parolin

Papa Francesco ha ricevuto ieri al Gemelli il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e il Sostituto monsignor Edgar Pena Parra. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa della Santa Sede.