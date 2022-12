Momenti di panico ai Musei Vaticani. Intorno all'ora di pranzo infatti un turista americano ha scaraventato a terra due busti antichi, danneggiandoli. Il gesto è stato compiuto nella galleria Chiaramonti e i busti erano ancorati a due mensole. A quanto si apprende l'uomo avrebbe chiesto di vedere Papa Francesco . Al diniego si sarebbe scagliato contro i busti. In pochi istanti è stato fermato dagli uomini della sicurezza, e da quanto si apprende si tratterebbe del gesto di uno squilibrato. Per fortuna i danni subiti dai busti «non sono rilevanti e i volti non hanno subito grandi danneggiamenti», spiegano fonti dei Musei . «Forse a uno dei due esemplari si è staccato un pezzo del naso». In ogni caso le sculture sono già al laboratorio di restauro marmi dei Musei Vaticani.