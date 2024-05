L'esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah, inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per raggiungere una zona umanitaria designata. Lo riporta il Times of Israel, citando l'ordine di evacuazione lanciato dall'esercito israeliano in vista della pianificata offensiva sulla parte meridionale della Striscia di Gaza.

“Lasciate le vostre case”

«L'ordine di evacuazione - si legge - riguarda per ora solo ad alcuni dei quartieri orientali di Rafah, e non all'intera città nel sud di Gaza. L'IDF pubblica inoltre una mappa delle zone incluse. Il portavoce dell'IDF Avichay Adraee ha annunciato che l'esercito israeliano ha chiesto ai residenti nei quartieri di Al-Salam, Al-Jeneina, Tabet Ziraa e Al-Byouk di evacuare immediatamente verso l''area umanitaria ampliata di Al-Mawasi».

«In linea con quanto deciso a livello politico, l'IDF invita la popolazione, che è sotto il controllo di Hamas, a evacuare temporaneamente dai quartieri orientali di Rafah verso la zona umanitaria ampliata», si legge nella dichiarazione riportata dal Times of Israel dove si parla di «progressione graduale», «secondo una valutazione della situazione in corso». La zona umanitaria nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis comprende ospedali da campo e tendopoli per gli sfollati, secondo l'Idf.

A caccia di terroristi

«L'Idf agirà con estrema forza contro le organizzazioni terroristiche nelle vostre aree di residenza, come ha fatto finora. Chiunque si trovi vicino ad organizzazioni terroristiche mette a rischio la propria vita e quella della propria famiglia». Nel messaggio si avverte inoltre che «Gaza City è ancora una pericolosa zona di combattimento». «Astenetevi dal tornare a nord. Vi avvertiamo di stare lontani dalla barriera di sicurezza orientale e meridionale», si chiede inoltre.