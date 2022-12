PHOTO



Provincia americana. Le strade notturne di queste cittadine sono deserte e silenziose, l'asfalto e il cemento si mescolano all'improvviso con la boscaglia. Prendiamo una scorciatoia per arrivare prima a casa e con la luce del cellulare, un albero, cespugli, la terra e poi inquadriamo un elemento imprevisto che ci osserva silenzioso. Un clown, vestito sgargiante, parrucca rossa e sorriso digrignante, brandisce un coltello. Eh si, un coltello.L'esplosione di avvistamenti di creepy clowns negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Svezia, Australia, e pare anche in Italia, è l'ultima epidemia che si è sparsa nel web. New York, Oklahoma, Texas, Connecticut, North Carolina, Michigan, California e altri cinque o sei Stati vivono la clown isteria cominciata un paio si mesi fa. La polizia locale ha ricevuto centinaia di chiamate, denunce, lamentele, bambini presi per mano fuori da scuola da un pagliaccio, donne adescate, imboscate notturne, inseguimenti in aperta campagna, fino a minacce verbali con coltelli e maceti, insulti, graffi, lividi. Youtube è invaso da video amatoriali di clown che spuntano in una stazione di benzina, che saltano un guardrail e colpiscono le macchine in corsa con bastoni, o che semplicemente fissano gli autori del video con palloncini e un sorriso poco rassicurante. Nel sud del Galles il primo arresto e novanta sterline di multa per un adolescente vestito da clown che spaventava i bambini fuori dalla sua ex scuola.Domenica all'alba a Santa Clarita, Los Angeles, un uomo ha cacciato dalla veranda di casa sua un pagliaccio che lo minacciava con un coltello da cucina. Lo ha "convinto" sparando colpi di avvertimento in aria e poi ha chiamato il 911. Quando la polizia è arrivata non c'era più traccia del pagliaccio, ma in compenso è stato arrestato l'uomo per possesso di droga e arma da fuoco.Mentre Cnn e The Guardian sottolineano che la moda dei clown per adesso non ha prodotto vittime o lesioni gravi, ma potrebbe farlo se dietro la maschera cominciassero a nascondersi criminali reali, i tabloid inglesi come The Sun, riportano casi di incidenti più pericolosi del dovuto. Leah Newton stava prendendo la macchina alle 11 di venerdí con i suoi sei figli, quando tre clown con coltelli in mano hanno aperto la portiera cercando di afferrare la figlia di tre anni. Owen Russel, di 17, ha una profonda ferita in testa che gli è costata sei punti e che gli è stata inflitta dal bastone di un clown, mentre stava con un gruppo di amici per strada.Molti super fan di Stephen King hanno sparso la voce sul web che la comparsa dei clown era una campagna pubblicitaria per il lancio del remake di It. Ma l'uscita è prevista a fine 2017 e Cathy Nam, portavoce della casa produttrice New Line ha tagliato la testa al toro: «La New Line non è assolutamente coinvolta in avvistamenti di pagliacci che spaventano la gente».Clourofobia è la parola impronunciabile che si usa per indicare chi prova terrore di fronte a un pagliaccio. Solo un disegno, un peluche, una maschera possono produrre, in chi ne è affetto, nausea, vomito, mancanza d'aria e attacchi di panico. Uno studio dell'Università di Sheffield su un campione di bambini in un ospedale decorato, tra le altre cose, con clown, dichiara che quasi tutti i bambini trovavano inquietanti e poco rassicuranti i pagliacci.Molti psicologi affermano che il terrore verso i clown si sviluppa quando da bambini non si è sicuri se sotto quel volto ci sia un essere umano. Il bambino non comprende se dietro il sorriso del clown ci sia qualcos'altro, ma allo stesso tempo lo sente simile a lui. Questa ambivalenza che sviluppano i bambini è perfettamente coerente con le origini della figura del pagliaccio o buffone.Il buffone, fin dalle commedie greche, è colui che attraverso la burla dice una verità profondamente polemica e in contrasto con il pensare comune. Era persona dissoluta, libertina, pericolosa per la morale e a volte folle. "Pagliaccio" è sinonimo di pagliericcio, sacco pieno di paglia che serve da letto. L'espressione "bruciare il pagliaccio" significava fuggire senza pagare i debiti, facendo perdere le proprie tracce bruciando persino il letto, o pagliaccio. In due parole un soggetto imprevedibile, nella finzione come nella realtà, che dice una cosa e ne fa un'altra.E sicuramente non erano prevedibili, sotto Halloween, i provvedimenti restrittivi di alcune università americane che vietano di indossare nel campus travestimenti da clown. Né le dichiarazioni della polizia che rassicura la gente, ma sconsiglia di vestirsi da clown perchè si potrebbe finire sotto tiro.Negli ultimi video vengono ora mostrate le rappresaglie della gente: mazze da baseball, calci e pugni, uomini che commentano orgogliosi la scazzottata e la fuga dei clown. Insomma una rabbia pronta a esplodere. Per i clown di professione il danno d'immagine è enorme, come confermano decine di organizzazioni di artisti di strada. Ma soprattutto, il terrore di una vendetta che non aspetta altro che essere sguinzagliata, è dietro l'angolo.Già ad inizio autunno del 2014, un'ondata di creepy clown aveva colpito, in misura ridotta, America e Europa. A Vendargues, nel sud della Francia, il sindaco aveva vietato travestimenti da clown. Un uomo era stato assalito e ferito gravemente con una spranga e alcuni adolescenti travestiti da clown erano stati fermati con pistole e coltelli.L'ultima notizia è che a Whitehaven, Inghilterra, Batman ha cominciato a fare la ronda per le strade rassicurando i bambini. La trovata, apprezzatissima dai piccoli, è di un negozio locale di costumi e travestimenti. Fino adesso pare soprattutto spaventi, lividi, trovate pubblicitarie creative, scene surreali e tanta imprevedibilità, che nella società del benessere è merce rarissima. Ma forse andrebbe fatta una riflessione sul potere che ha il web di materializzare qualsiasi cosa, in ogni parte del globo, con un click. La bacchetta magica non è poi cosí lontana.