Orrore in Germania: i corpi di sei teenager sono stati trovati seppelliti in un giardino nella citta di Arnstein, in Baviera, nei pressi diu Wuerzburg. Lo ha riferito la polizia, secondo cui i corpi dei sei – di età compresa tra i 18 ed i 19 anni – sono stati trovati poco dopo l’alba dal padre di due loro, un ragazzo e una ragazza: l’uomo è il proprietario dell’immobile di cui fa parte il guardino. Secondo la polizia del distretto Bassa Franconia le cause della morte non sarebbero ancora chiare. Il padre di due delle 6 giovani vittime, preoccupato, si era recato lì dopo che non era riuscito a mettersi in contatto con i figli, che avevano organizzato una festa ieri sera proprio nel luogo dove sono stati rinvenuti i loro corpi senza vita, insieme con quelli degli altri quattro adolescenti. Secondo la polizia, non ci sarebbero indicazioni evidenti di una morte violenta per i sei ragazzi.