È cominciata nel segno del caos e della tensione la giornata di oggi in Francia che terminerà con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi sulla Senna, a Parigi. Questa mattina la Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, ha denunciato dei «sabotaggi» alla rete dell’alta velocità, dove si sono verificati incendi dolosi e alcuni cavi sono stati tagliati. Diverse linee sono rimaste bloccate, soprattutto a nord e ad est del Paese, ma anche nel tunnel dell’Eurostar che passa sotto la Manica.

A Parigi, la circolazione della stazione di Montparnasse è ripresa solamente a fine mattinata. Il presidente della Sncf, Jean-Pierre Farandou, ha parlato di 800 mila viaggiatori colpiti dai disagi. Tra questi, molti avevano previsto di recarsi a Parigi in giornata per assistere all’apertura dei Giochi. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Parigi. Al momento restano sconosciuti i responsabili di questi attacchi alle infrastrutture ferroviarie, anche se i media, citando fonti della polizia, parlano di un modus operandi simile a quello degli ambienti di estrema sinistra.

Dalla cellula di crisi, il premier Gabriel Attal ha lanciato un appello alla «prudenza» visto che l’inchiesta è appena stata lanciata e ancora non si hanno informazioni sui responsabili. Il presidente francese Emmanuel Macron, interpellato dalla stampa all’Eliseo, ha affermato che non rilascerà dichiarazioni pubbliche su quanto accaduto.

Quelli ferroviari non sono stati però gli unici trasporti colpiti dai disagi. L’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine con la Svizzera, è stato evacuato per un allarme bomba prima di ripartire a metà giornata. Intanto, cresce l’attesa per la cerimonia di questa sera, sulla quale si è abbattuta anche l’incognita del maltempo, visto che il servizio meteorologico prevede forti probabilità di pioggia.

La sindaca d Parigi Anne Hidalgo ha intanto rassicurato che quanto accaduto alla rete ferroviaria «non avrà impatto» sul programma della parata di apertura dei giochi. Sulla Senna a partire dalle 19:30 circa 7.000 atleti olimpionici sfileranno per quattro ore a bordo di 85 battelli davanti a più di 300 mila spettatori che assisteranno allo spettacolo sulle rive del fiume. Il tragitto è lungo sei chilometri e comincia da Pont Alexandre per arrivare a Trocadero.

Vista la sua imponenza, la manifestazione ha richiesto un importante dispositivo di sicurezza che conta tra gli altri, 45 mila tra agenti di polizia e gendarmeria, 18 mila militari, 200 teste di cuoio del Raid e un centinaio di sommozzatori. In questi giorni a Parigi sono stati installati dei perimetri di sicurezza che impongono delle notevoli restrizioni alla circolazione. Alla cerimonia di questa sera sono previsti un centinaio di capi di Stato e di governo, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il cancelliere Olaf Scholz. Macron ha avuto modo di effettuare alcuni bilaterali nel corso della giornata, tra cui quelli con il presidente argentino Javier Milei o con quello israeliano Isaac Herzog.