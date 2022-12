PHOTO



Nella settimana decisiva per la Brexit, la premier britannica Theresa May tenta le ultime carte incontrando i leader europei. Oggi incontrerà sia la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino che il presidente francese Macron a Parigi. Due incontri importanti che avvengono a 24 ore dal Consiglio europeo straordinario di domani in cui i 27 dovranno decidere se concedere o meno alla Gran Bretagna una proroga fino al prossimo 30 giugno come ha richiesto la stessa May. Allo stato attuale, come ricordava ieri il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell, «non è affatto certo che il Consiglio conceda la proroga a Londra». Stesso concetto espresso dalla ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl, che invita May a presentare «qualcosa di concreto» prima del vertice.