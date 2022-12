PHOTO



I nuovi casi positivi al Covid in Italia nelle ultime ore sono 78.313 (battuto il record di 54.762 registrati il giorno di Natale, mentre ieri erano stati 30.810). Record anche di tamponi, 1.034.677 quelli processati (contro i 343.968 di ieri), con un tasso di positività che scende al 7,6% (-1,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 202 (ieri 142), per un totale di 136.955 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari salgono a 10.089 (+366 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.145 (+19), con 119 ingressi del giorno (ieri erano stati 100).