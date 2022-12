PHOTO



Torna l'incubo terrorismo in Francia, nei giorni degli europei di calcio. Un uomo che ha detto di appartenere all'Isis ha ucciso a coltellate nella notte un poliziotto alle porte di Parigi, prima di trincerarsi nell'appartamento della vittima dove poco dopo è stata trovata uccisa la sua compagna. L'uomo è stato ucciso dalle forze speciali che hanno fatto irruzione nella casa dove è stato ritrovato, oltre al corpo senza vita della donna, il figlio di tre anni della coppia, illeso, ma sotto shock. Durante il negoziato, hanno riferito fonti concordanti, l'uomo ha detto di appartenere all'Isis. Poco dopo nella notte è arrivata la rivendicazione del gruppo jihadista attraverso l'agenzia Amaq, legata al gruppo terroristico. La procura antiterrorismo di Parigi ha assunto la guida delll'inchiesta. I fatti sono avvenuti intorno alle 20:30 ora locale, a Magnanville, quando l'aggressore ha assestato nove pugnalate e ha ucciso l'agente Jean-Baptiste Salvint, vicecomandante della polizia giudiziaria al commissariato di Mureaux a 17 km dalla sua residenza. Verso mezzanotte le forze speciali del Raid e del Bri hanno assalito l'abitazione in cui l'uomo, di cui non è stata rivelata l'identità, si era batrricato. Il presidente Francois Hollande, stamane tiene una riunione al Palazzo dell'Eliseo. La donna uccisa era un funzionario del ministero dell'Interno.