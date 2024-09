Nuova ondata di esplosioni in tutto il Libano. Le prime vaghe segnalazioni sono giunte da Beirut, dalla valle della Bekaa e da tutto il Paese. Si tratterebbe del secondo giorno consecutivo di potenziali sabotaggi ed esplosioni in Libano, dopo che ieri 12 persone sono morte e circa 3.000 miliziani, per lo più appartenenti a Hezbollah, sono rimaste feriti nell’esplosione di un cercapersone.

«Le esplosioni dei dispositivi di comunicazione» in Libano «stanno continuando e sembra che stiamo interessando anche altri wireless device, non solo cercapersone ma anche walkie talkie e radio», conferma a LaPresse Andrea Tenenti, portavoce della missione Unifil in Libano. «Sta accadendo anche durante i funerali di membri di Hezbollah - prosegue - soprattutto nei quartieri del sud di Beirut».