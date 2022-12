PHOTO



«Valoroso», «implacabile», «amore libero». Queste alcune delle scritte ricamate dalla stilista Vivienne Westwood sul velo da sposa di Stella Moris, la compagna di una vita del fondatore di Wikileaks Julian Assange. Oggi è stato il giorno delle loro nozze nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, a sud est di Londra, dove la donna si è presentata con i figli della coppia, Max e Gabriel, entrambi in kilt. Dello sposo non è stata diffusa alcuna immagine, per motivi di sicurezza secondo le autorità carcerarie. Ma anche lui, in onore delle sue origini scozzesi, ha indossato un kilt per la cerimonia. «Un simbolo del nostro amore e della nostra sfida», ha detto l’avvocato sudafricano Stella Moris parlando del suo abito nuziale disegnato dall’ottantenne Westwood, a lungo sostenitrice della causa Assange. Il suo fidanzamento con Assange era stato ufficializzato a novembre, quando avevano chiesto e poi ottenuto l’autorizzazione a sposarsi. Respinta, invece, la richiesta di far partecipare un fotografo all’evento, al quale hanno preso parte solo due testimoni e quattro ospiti. «Vogliono che Julian resti invisibile al pubblico a tutti i costi, anche nel giorno del suo matrimonio e soprattutto nel giorno del suo matrimonio», ha detto. Decine di sostenitori si sono radunati di fronte al carcere di massima sicurezza per chiedere la libertà per Assange. Craig Murray, 63 anni, un «informatore» e amico intimo di Assange, ha parlato di «momento di speranza e amore in circostanze terribili». Era uno degli ospiti previsti, ma gli è stato impedito di entrare «per motivi di sicurezza». Assange, 50 anni, sta combattendo contro il tentativo di estradizione dal Regno Unito per essere processato negli Stati Uniti in quanto accusato di aver pubblicato file segreti relativi alle guerre in Iraq e Afghanistan. La scorsa settimana, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto una richiesta di appello portando la lunga vicenda legale più vicina alla conclusione. La sposa è arrivata verso mezzogiorno, vestita con un abito disegnato da due famosi supporter di Assange, Vivienne Westwood e Andreas Kronthaler. Il vero nome della donna è Sara Gonzalez Devant, è avvocato e ha 38 anni. Nata in Sud Africa, ha trascorso l’infanzia in Svezia. Attualmente vive nel Regno Unito e si batte per la scarcerazione del compagno. Julian Assange e Stella Maris si sono conosciuti nel 2011, quando la donna lavorava nel team legale che si occupava del caso, e la loro relazione è iniziata nel 2015. Insieme hanno già due figli, concepiti quando l’uomo viveva nell’ambasciata ecuadoriana. Già a novembre del 2021, Moris aveva espresso il desiderio dì sposare Assange, ma l’autorizzazione è arrivata per la data dì oggi. L’uomo si trova presso la prigione di Belmarsh dal 2019 e, da anni, porta avanti un braccio di ferro col governo americano che vorrebbe processarlo per ben diciotto capi d’accusa. Il fondatore dì WikiLeaks è accusato dì aver diffuso un’enorme quantità dì documenti riservati del governo americano, imputazione che l’uomo ha sempre rigettato, appellandosi al diritto della gente dì sapere cosa accade dietro le quinte. Prima dì essere arrestato, ha trascorso sette anni confinato presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra.