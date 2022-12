Cessate il fuoco e ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino;

Fermiamo escalation nucleare e riprendiamo il percorso del disarmo dalle armi atomiche;

Riconoscere la piena indipendenza ed autonomia dello Stato Ucraino dalla Federazione Russa nei confini riconosciuti dalla comunità internazionale prima del 2014;

Riconoscere la libertà di parola e di obiezione di coscienza ai giovani russi;

Sostenere ed accogliere i cittadini russi che protestano contro l’aggressione e sfuggono alla coscrizione;

Agevolare l’insediamento di una Commissione internazionale di Verità e Riconciliazione sull’accertamento dei fatti avvenuti nel Donbass, in Crimea, in Ossezia del Sud, in Transnistria ed in Abkazia;

Cooperare al disarmo delle zone interessate dal conflitto odierno ed agevolare l’intervento dei Corpi Civili di Pace;

Cooperare per il funzionamento di negoziati che garantiscano una pace giusta e duratura.

Pace sì, ma a cominciare dal ritiro russo dall'Ucraina. È la piattaforma dell'appello, lanciato da intellettuali come, e attivisti come. "Non c’è vera pace senza verità. Non c’è verità senza libertà", recita l'appello. «Come cittadini e associazioni chiediamo di mobilitarci su questa piattaforma:Perché l'Europa, insieme ad altri, sia in prima linea nel costruire un nuovo quadro di pace e sicurezza per tutte e tutti, basato sul miglioramento delle democrazie, rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di ogni paese. Non possiamo fermare la guerra con le nostre mani, ma insieme possiamo chiedere di far avanzare la pace! Siamo tutti Ucraini, Siamo tutti Europei».