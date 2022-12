Premio Nobel, chi è Svante Pääbo

Gli altri premi internazionale conseguiti da Svante Pääbo

Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2022 va al biologo svedese"per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana". L'annuncio è stato dato come da tradizione, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest'annoal cambio odierno circa 917mila euro., nato a Stoccolma nel 1955, «ha studiato all’Università di Uppsala, prima nella, poi nella School of Medicine, conseguendo il PhD nel 1986. È stato "postdoc" alle università di Zurigo e Berkeley, quindi professore all’Università di Monaco. Dal 1997 co-dirige ildi Lipsia, nella cui Università è Professore di Genetica e Biologia Evoluzionistica. È membrodi numerose riviste internazionali ricordano l’Accademia dei Lincei».«Ha conseguito importanti premi internazionali, «tra cui la medaglia, la medaglia(Febs), il premio Louis-Jeantet (Ginevra), e il(Tokyo).è socio di diverse accademie prestigiose, come, National Academy of Sciences (Usa),(Institut de France) e. Ha ottenuto la laurea honoris causa in numerose università - conclude- tra cui University of Helsinki,(Stoccolma),(Stoccolma),(Cambridge, Usa), University of Yale».