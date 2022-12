PHOTO



La polizia tedesca ha condotto una serie di perquisizioni a Dresda dopo le minacce di morte su Telegram da parte di un gruppo no vax contro il premier del land della Sassonia, Michael Kretschmer. Nell’operazione sono state coinvolte anche le forze speciali dell’ufficio indagini penali della Sassonia (Lka). Come riferisce l’emittente televisiva «Zdf», i messaggi minatori sono stati pubblicati in concomitanza con l’adozione delle nuove misure per il contenimento della pandemia di Covid-19 da parte del governo sassone. Le perquisizioni hanno visto il dispiegamento anche dei reparti speciali, in quanto dai messaggi è risultato che alcuni appartenenti al gruppo su Telegram erano in possesso di armi. Alcuni post parlavano di assassinare il premier con arco e frecce e altre armi. «Stiamo indagando su gravi reati che mettono in pericolo le istituzioni, ci sono diversi sospetti», ha detto un portavoce della polizia. Le perquisizioni hanno riguardato sei proprietà. Le indagini riguardano la chat Dresden Offline Networking su Telegram, con minacce contro Kretschmer e altri rappresentanti del governo regionale, in relazione al dibattito sull’obbligo vaccinale. La Procura generale della Sassonia ha quindi avviato le indagini per la sospetta preparazione di un attentato e disposto l’intervento delle forze dell’ordine. I mandati sono stati eseguiti dal Centro di polizia per la difesa dal terrorismo e dall’estremismo (Ptaz). Alcuni autori delle minacce contro Kretschmer si sarebbero incontrati nei parchi di Dresda e uno dei membri del gruppo su Telegram si sarebbe detto in possesso di munizioni e pronto ad agire.