L'immagine del video non lascia dubbi. Niccolò Ciatti è stato massacrato di botte. Il ragazzo 22enne di Scandicci è morto in Spagna, dopo essere stato aggredito in una discoteca nella località turistica di Lloret de Mar. La polizia spagnola ha diffuso il video che riprende un momento del pestaggio mortale a Niccolò Ciatti. Nel filmato si vedono due ragazzi picchiati mentre la folla intorno guarda senza intervenire. Sotto accusa sono finiti tre russi di 20, 24 e 26 anni: tutti e tre sono stati arrestati. La morte del ragazzo è stata confermata dalla Farnesina e poi anche dal sindaco di Scandicci, Sandro Fallani: "Siamo sconvolti. E' un episodio tremendo che ci ha toccato profondamente ed è necessario che si faccia chiarezza. Tutta la città è vicina ai familiari, faremo qualsiasi cosa per aiutarli, con l'affetto e con tutto il supporto necessario", ha detto il primo cittadino del comune toscano, dove Ciatti viveva nel quartiere di Casellina. La Farnesina ha confermato la morte e fatto sapere che insieme al Consolato Generale d'Italia a Barcellona sta seguendo sin dall'inizio il caso con la massima attenzione. Il Consolato, che sta prestando alla famiglia ogni possibile assistenza, è in contatto con le Autorità locali e al momento sono in corso accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti". Gli amici del ragazzo toscano hanno inondato di messaggi accorato il suo sito Facebook. Scrive Sara Scandia: «Perdere un amico così, un amico che non toccherebbe neanche una mosca, un amico bravo, un amico che non immagineresti mai una fine così... era impossibile non ridere con te...Eri così tenero , un bonaccione».