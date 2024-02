La mamma di Aleksei Navalny, Lyudmilla, si rivolge direttamente a Vladimir Putin per chiedere la restituzione del corpo del figlio, dichiarato morto venerdì nella colonia penale dove era detenuto. «Non sono riuscita a vederlo, sono cinque giorni. Non mi restituiranno il corpo o neanche mi diranno dove si trova. Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin. Risolvere questa questione dipende solo da lei. Lasciate che io veda mio figlio, infine», afferma Navalnaya con tono fermo, in un video, in cui parla, vestita di nero e con gli occhiali scuri, davanti alla colonia penale a regime speciale di Kharp dove Aleksei è stato ucciso, come hanno detto familiari, amici e oppositori al regime, oltre che diversi leader stranieri.

«Le chiedo che consegnate immediatamente il corpo di Navalny in modo che io lo possa seppellire in modo appropriato», afferma inoltre Lyudmilla. La moglie di Aleksei Navalny, Yulia, si era allo stesso modo rivolta a Vladimir Putin nell'agosto del 2020, chiedendo al Presidente russo, e ottenendo, che il figlio potesse essere trasferito in Germania dall'ospedale di Omsk dove era stato ricoverato con i sintomi dell'avvelenamento. Ieri alla famiglia di Aleksei Navalny e ai suoi avvocati è stato comunicato che il corpo del dissidente non sarà restituito per almeno due settimane, per gli esami tossicologici necessari per determinare la causa della sua morte.

«Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo», è l'appello tramite un tweet di Yulia Navalnaya, vedova del critico numero uno del presidente russo Vladimir Putin. «Non mi interessa come commenta le mie parole l'addetto stampa dell'assassino», ha affermato riferendosi al portavoce di Putin, Dmitry Peskov. «Chiedo davvero a tutti i giornalisti che possono ancora fare domande: non chiedete di me, chiedete di Alexei», ha aggiunto.

Intanto il fratello di Alexei Navalny, Oleg, risulta sulla lista dei ricercati dalle autorità russe. Lo riporta

l'agenzia di stampa Tass su Telegram spiegando che è stato aperto un

nuovo procedimento penale nei confronti di Oleg Navalny.