I vigili del fuoco: «L'incendio è molto violento, non è sotto controllo»

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nella cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes.Nantes, come riferito dai pompieri della Loira Atlantica. «Il fuoco non è sotto controllo, è un grande incendio », ha affermato il centro operativo antincendio e di soccorso (Codis), specificando che i pompieri erano stati allertati alle 7.44 e che sessanta di loro erano stati inviati sul posto. https://twitter.com/i/status/1284380859727065089 Non è la prima volta che questa cattedrale nel cuore di Nantes viene colpita da un incendio. Il 28 gennaio 1972, il tetto della cattedrale gotica di Saint-Pierre-et-Saint-Paul, costruita tra il XV e il XIX secolo, fu devastato dalle fiamme, quando un operaio conciatetti che effettuava riparazioni sul tetto aveva accidentalmente incendiato l'edificio con una torcia., che l'ha resa inagibile fino al 1985, Nel 2015, un altro incendio ha distrutto tre quarti del tetto della basilica di Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien, un edificio religioso del 19 ° secolo.