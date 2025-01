Una cittadina tedesco-iraniana arrestata in Iran nel 2020, Nahid Taghavi, è stata rilasciata temporaneamente, ma con la condizione di indossare un braccialetto elettronico. Sua figlia, Mariam Claren, ha annunciato su X (ex Twitter) che la madre è stata liberata "in permesso", ma con l’obbligo del monitoraggio elettronico.

Taghavi arrestata nel 2020

Nahid Taghavi, che ora ha più di 60 anni, è stata arrestata a Teheran il 16 ottobre 2020, accusata di esercitare pacificamente i suoi diritti umani, secondo Amnesty International. Nel 2021, Taghavi è stata condannata a 10 anni e 8 mesi di prigione per accuse di sicurezza nazionale, che lei ha sempre negato. È stata processata insieme a Mehran Raouf, un cittadino britannico-iraniano, con accuse di «partecipazione alla gestione di un gruppo illegale» e «propaganda contro il regime». Human Rights Watch ha denunciato l'uso di accuse vaghe contro cittadini con doppia cittadinanza da parte delle autorità iraniane per ottenere vantaggi diplomatici.

Problemi di salute per Nahid Taghavi

Il rilascio di Taghavi avviene a fronte di preoccupazioni per la sua salute, dato che soffre di diabete e ipertensione, aumentando il rischio di malattia grave o morte in caso di infezione da Covid. La sua compagna di prigionia, Narges Mohammadi, aveva avvertito che la sua vita fosse in pericolo. La fotografia postata dalla figlia mostra Nahid con il braccialetto elettronico e sottolinea che il suo movimento è limitato a 1.000 metri dalla sua casa, un provvedimento che, secondo Claren, assomiglia più a un arresto domiciliare. Il diplomatico tedesco, l'ambasciatore Christian Buck, ha salutato il rilascio, sottolineando che si tratta di un primo passo importante verso il ritorno di Taghavi con la sua famiglia.