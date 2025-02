La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito offensive, scandalose e del tutto false le “invenzioni blasfeme” e le analogie citate dal presidente Sergio Mattarella, che aveva paragonato l'invasione russa dell'Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa.

“Mattarella ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Russia e, come ha detto, la Germania nazista, mentre chiedeva che il fallimento della politica occidentale di 'appeasement' alla fine degli anni '30 venisse presa in considerazione nel negoziare la risoluzione del conflitto in Ucraina. E' impossibile anche solo dire una cosa del genere”, ha osservato la funzionaria russa. Per Zakharova, tali ricostruzioni “sono incredibili da sentire dal leader italiano, il cui Paese sa molto bene cosa sia il fascismo”.

“Il nostro Paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler”, ha sottolineato Zakharova. “Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio, ma ha anche liberato l'Europa dal nazismo e dal fascismo”, ha aggiunto la portavoce. Inoltre, il presidente italiano “dovrebbe riflettere sul fatto che oggi l'Italia, insieme ad altri paesi della Nato, sta dotando il regime terrorista e neonazista di Kiev in Ucraina di armi moderne e mortali, sostenendo così incondizionatamente il regime criminale in tutti i suoi crimini”, ha osservato Zakharova. “Tutto ciò che Mattarella ha detto durante la sua lezione all'Università di Marsiglia”, ha concluso la portavoce, “offende la memoria non solo di tutti gli italiani che hanno combattuto contro il fascismo durante la Grande Guerra Patriottica e dei loro discendenti sia in Russia che in Italia, ma anche di tutti coloro che conoscono la storia e non accettano queste inaccettabili e criminali analogie”.

Le reazioni

"Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito 'invenzioni blasfeme' le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l'intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta. Esprimo la mia piena solidarietà, così come quella dell'intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell'aggressione perpetrata ai danni dell'Ucraina". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale, dopo le parole pronunciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è assolutamente sereno e rimanda alla lettura del testo pronunciato a Marsiglia. Allora, in occasione della consegna della laurea honoris causa il Capo dello Stato aveva ripercorso gli eventi dopo la crisi del 1929 e la nascita di una "spirale di protezionismo" e di "fenomeni di carattere autoritario". "Il risultato - aveva aggiunto Mattarella- fu l’accentuarsi di un clima di conflitto - anziché di cooperazione - pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa".