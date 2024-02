Il direttore di Novaya Gazeta, Sergey Sokolov, è stato fermato a Mosca con l’accusa di «screditare» l’esercito russo. Lo riferisce la stessa testata sul suo sito, aggiungendo che l’arresto di Sokolov sarebbe dovuto al modo in cui si era riferito dell’esercito russo in un articolo di Novaya Gazeta ma che non si conosce l’articolo specifico a cui si riferisce. Non è chiaro dove Sokolov sia detenuto. Se riconosciuto colpevole, rischia una multa fino a 50mila rubli (pari a circa 500 euro).

Giornalista di grande esperienza, Sokolov è stato vicedirettore di Novaya Gazeta prima di diventare direttore l’anno scorso, dopo la decisione del Nobel per la Pace 2021 Dmitry Muratov di dimettersi mentre contestava il suo status di «agente straniero» in tribunale. Mentre gran parte del personale di Novaya Gazeta ha lasciato la Russia nel marzo 2022 per fondare Novaya Gazeta Europe in Lettonia, Sokolov ha continuato a lavorare per Novaya Gazeta in Russia. Il sito web di Novaya Gazeta è stato bloccato in Russia nel novembre 2022 e la sua licenza per i media è stata revocata a febbraio del 2023, riporta ancora la testata sul suo sito.