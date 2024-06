Questa mattina, il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, in zona Celio. La notizia ha scosso profondamente il mondo militare e industriale. Un biglietto e una pistola sono stati ritrovati accanto al corpo del generale, portando gli investigatori a non escludere l'ipotesi del suicidio. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le esatte circostanze della sua morte.

Il dolore di Fincantieri

Fincantieri ha espresso un immenso dolore per l'improvvisa scomparsa del generale Graziano. L'amministratore delegato Pierroberto Folgiero, insieme al Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti, hanno ricordato con commozione le straordinarie doti umane e professionali che hanno sempre contraddistinto Graziano nella sua lunga carriera.

La carriera di Claudio Graziano

Nato a Torino nel 1953, Graziano ha avuto una carriera militare straordinaria. Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, ottenendo lauree in Scienze Strategiche Militari, Scienze Diplomatiche ed Internazionali, e altre qualifiche accademiche. Promosso Generale di Brigata nel 2002, ha ricoperto importanti incarichi sia in Italia che all'estero, tra cui il comando della Brigata Multinazionale Kabul in Afghanistan e la missione UNIFIL in Libano.

Dal 2015 al 2018, Graziano è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa, dimostrando una competenza e una professionalità straordinarie. Nel 2022, è diventato presidente di Fincantieri e di Assonave. Le sue doti di leadership e la sua esperienza lo hanno reso una figura di rilievo sia nel contesto nazionale che internazionale.

Le parole del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Graziano, definendolo un generoso e leale uomo delle istituzioni. Mattarella ha ricordato come Graziano abbia sempre messo la sua competenza e professionalità al servizio della Repubblica, dimostrando grandi capacità nei ruoli di vertice ricoperti durante la sua carriera.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

«Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione dopo la scomparsa del presidente del generale Graziano.

Tajani senza parole

«La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole». Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo aver appreso la notizia della morte del presidente di Fincantieri. «Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa», conclude Tajani.