«Chiediamo giustizia per David Rossi»

Il caso di David Rossi in commissione Antimafia

«Abbiamo cercato, trovato e parlato con una persona, la cui testimonianza è ritenuta molto affidabile, che colloca, in giorno della morte tra le 15.30 e le 16. Rossi cammina con un cappuccio, piove, è nel vicolo e sovrappensiero si scontra con questa persona. Ma la cosa importante e grave è che questa persona, da buon cittadino,. Gli inquirenti non hanno verbalizzato una deposizione spontanea di un cittadino che aveva fatto dichiarazioni spontanee». A denunciarlo è il deputato di Fdicomponente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. «Questa persona, che verrà chiamata per una testimonianza in Commissione, mi ha riferito che gli è stato detto di non preoccuparsi, che Rossi in quel giorno era molto provato e probabilmente stava parlando da solo perché non usava gli auricolari», continua.«Chiediamo verità e giustizia, che in un Paese sano sarebbero dovute arrivare da sole. Invece chiediamo che ci venga detto che cosa è successo quella sera». Lo ha detto, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, l’ex capo della comunicazione Mps morto il 6 marzo del 2013, nella conferenza stampa alla Camera organizzata dal deputato Fdi Walter Rizzetto alla quale partecipa insieme alla madre. «», ha continuato. «Per tanti anni ci hanno dato delle visionarie, delle complottiste e oggi sappiamo che le nostre non erano visioni», ha concluso.«Ieri nell’Ufficio di presidenza (della Commissione parlamentare Antimafia ndr) un gruppo parlamentare ha avanzato la richiesta di far partire un’attività istruttoria in Antimafia. Ci sono gli estremi perché questo avvenga». Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, partecipando alla conferenza stampa promossa dal deputato Fdisul caso dell’ex capo della Comunicazione di Mps. «La Commissione Antimafia, di concerto con la Commissione sulla morte di David Rossi, farà il suo», ha continuato Morra.