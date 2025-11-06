Si è spenta a 73 anni Anna Laura Braghetti, ex militante della colonna romana delle Brigate Rosse, conosciuta per essere stata la custode dell’appartamento di via Montalcini 8 a Roma, dove fu tenuto prigioniero Aldo Moro durante i 55 giorni del sequestro nel 1978. Secondo le ricostruzioni storiche e giudiziarie, l’appartamento – formalmente intestato a lei – fu uno dei luoghi centrali nella vicenda che segnò per sempre la storia repubblicana.

La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia con una nota: «Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura, circondata dall’amore dei familiari e degli amici. I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti». Braghetti era malata da circa tre mesi. A ricordarla sui social è stato il fratello Gianluca Peciola, attivista ed ex consigliere comunale di Roma: «È troppo dispari questo mondo, hai detto qualche giorno fa, mentre la malattia correva veloce. Eri sempre col pensiero di risolvere i problemi degli altri, di trovare un posto protetto per chi non aveva protezione. Diranno e scriveranno di te all’indietro, dove già non eri da tanto tempo. Ciao Lalla, ti voglio bene».