E' morta all'età di 70 anni Maria Giovanni Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv: ne dà notizia sui social l'amica e collega Francesca Chaoqui. Era stata portata all'ospedale Forlanini di Roma la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata questa mattina. «Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace», ha scritto la collega.