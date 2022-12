Cinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una grande esplosione che si è verificata in una parte trafficata della capitale della Somalia,, durante l’ora di punta del mattino. Lo riferiscono alcuni testimoni. Il gruppo estremista Al-Shabab ha rivendicato la responsabilità dell’attentato. L’esplosione è avvenutaAbdulkadir Adan, del servizio di ambulanze, ha confermato i cinque morti e il servizio ha aggiunto che almeno 15 persone ferite sono state portate in ospedale. Al-Shabab in una dichiarazione diffusa dalla sua radioha dichiarato che ha preso di mira i funzionari occidentali scortati dal convoglio di pace dell’Unione Africana. Ma un testimone, Hassan Ali, ha riferito che una società di sicurezza privata stava scortando i funzionari e ha detto di aver visto quattro feriti tra il personale di scorta.