No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell’Italia a colori. E zone rosse in tutta Italia nei weekend, come a Natale, da subito e fino a che l’incidenza non scenderà di molto. Questo, secondo quanto apprende l’AGI, uno dei suggerimenti forniti dal Comitato tecnico scientifico al governo nella riunione di questa mattina per il contenimento dell’epidemia. Lo scopo è quello di riuscire a riprendere il contact tracing che sarà possibile solo se si raggiungeranno i 50 casi per 100mila in 7 giorni: questa infatti, ha osservato il Cts, è la soglia minima per un completo tracciamento. Un’attenzione importante, poi, alla vaccinazione e al potenziamento del sequenziamento per l’identificazione delle varianti virali.