È un membro in servizio attivo dell’aeronautica statunitense l’uomo che si è dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington, domenica. Lo riferiscono l’aeronautica e le autorità locali. Trasportato in un ospedale locale, resta in condizioni critiche. In un video, visto dalla Cnn, l’uomo si identifica come Aaron Bushnell e dichiara ‘Non sarò più complice del genocidio’, prima di aggiungere che ciò che sta per fare è poco rispetto alla sofferenza dei palestinesi. L’uomo si è poi versato addosso un liquido sconosciuto e lo ha acceso urlando ripetutamente ‘Palestina libera’. Un portavoce dell’ambasciata israeliana ha dichiarato che «nessun membro del personale dell’ambasciata è rimasto ferito».

Le unità dei vigili del fuoco hanno riferito di essere intervenute alle 13 locali (le 19 in Italia ndr) e di aver trovato l’uomo con gravi ustioni davanti all’ambasciata. È stato subito trasportato in ospedale.