Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. È quanto si legge in una nota dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

« Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari», conclude la nota.

Per i carabinieri ipotesi suicidio

Secondo i carabinieri l’ipotesi più accreditata è che il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli si sia suicidato. Anelli si è gettato dal sesto piano del suo appartamento nel centro di Milano. Il medico legale ha escluso segni di violenza e l’intervento di terze persone. Il 118 non ha potuto nient’altro che constatare il decesso avvenuto per l’impatto al suolo.