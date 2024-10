I carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno arrestato i membri di una banda di hacker capace di sottrarre dati sensibili e informazioni riservate da banche dati pubbliche come quelle di Guardia di Finanza, forze dell’ordine e Inps per fini economici. I militari hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari contro 6 persone e decreti di sequestro di società, disposti dal gip di Milano su richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafia.

La banda sarebbe specializzata nell’esfiltrazione di dati sensibili per guadagno economico. Gli hacker avrebbero preso di mira Banche dati strategiche nazionali, come lo Sdi delle forze dell’ordine, Serpico usato dall’Agenzia dell’Entrate e Guardia di Finanza, Inpd, Anagrafe nazionale e il Sistema informativo valutario, carpendo informazioni anagrafiche, sanitarie, finanziarie e contributive ed eventuali precedenti penali e di polizia di privati cittadini, imprenditori, politici, vip e giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola ha annunciato una conferenza stampa per le 11.30 di oggi.

L’indagine si concentra su una società di investigazioni private, la Equalize, attualmente sotto sequestro e situata in via Pattari a Milano. Tra i principali soci figura Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, insieme a Carmine Gallo, ex poliziotto in pensione, in qualità di socio di minoranza. Pazzali risulta tra gli indagati, mentre Gallo è stato posto agli arresti domiciliari. Anche una giudice è sotto inchiesta per un accesso sospetto. L’organizzazione, al centro dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano, comprenderebbe criminali informatici e almeno tre uomini in divisa ancora in servizio, che avrebbero agito su commissione. Un quadro che sembra anche più grave di quello emerso nell’indagine a Perugia, dove le informazioni carpite non venivano rivendute a soggetti terzi. In questo caso, invece, il procuratore Viola parla di «finalità di profitto economico e anche di altra natura».