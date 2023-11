Fondazione Cariplo prevede un budget da oltre 153 milioni per l’attività filantropica del 2024. È ciò che è emerso dalla presentazione della programmazione per il prossimo anno, linee presentate oggi a Milano nell’evento dedicato al Meet Digital Cultural center.

Gli interventi, non solo per il 2024 ma fino al 2027, si snoderanno lungo quattro direttrici strategiche che puntano a: creare valore condiviso con un impegno di 52,6 milioni nel prossimo anno, ridurre le disuguaglianze (24,7 milioni), allargare i confini (27,7 milioni) e creare le condizioni abilitanti al rafforzamento delle comunità (17,9 milioni). Ad altri strumenti e azioni filantropiche saranno destinati infine 30,3 milioni. Su queste linee programmatiche convergeranno le attività operative delle quattro aree di intervento della fondazione (Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla persona e Ricerca scientifica), che lavoreranno in modo sinergico.

Nel dettaglio del 2024, circa 20 milioni saranno destinati a “due grandi iniziative realizzate a livello nazionale insieme alle altre fondazioni di origine bancaria: il fondo per il contrasto alla povertà educativa e il fondo Repubblica digitale per il contrasto alla povertà digitale”. Questo è stato il primo commento del Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, che durante il suo intervento ha voluto sottolineare come “ad altri strumenti e azioni filantropiche saranno destinati infine 30,3 milioni, su queste linee programmatiche convergeranno le attivita’ operative delle quattro aree di intervento della fondazione (Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla persona e Ricerca scientifica), che lavoreranno in modo sinergico – ha aggiunto -.

“Risolvere la disuguaglianza non vuol dire essere che dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo contrastare la poverta’ in modo sinergico coinvolgendo su questi obiettivi tutte le aree di intervento. Bisogna puntare al futuro, su tutto ciò che può generare sviluppo economico, combattendo la povertà educativa”, ha poi precisato il Presidente. Emergono ‘nuove criticita’, nuovi bisogni. Credo che il compito di Fondazione Cariplo sia anticiparli e fare in modo che l’impatto sulla società sia sempre più contenuto”. Il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, ci ha tenuto a spiegare a margine della presentazione delle linee strategiche, le attività filantropiche previste per il 2024. “Creare risorse condivisibili e sostenibili, ridurre le disuguaglianze, guardare al mondo sempre piu interconnesso e creare le condizioni che sia la societa’ che la comunita’ possa essere attrattiva”, sono questi i punti su cui si basa il programma dei prossimi 4 anni, secondo il Presidente.