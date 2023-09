Mentre a Lampedusa continuano gli sbarchi, all'indomani della visita lampo della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull'isola, la Francia fa sapere che non accoglierà i migranti arrivati a Lampedusa. Intanto oggi il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin sarà oggi a Roma per incontrare il capo del Viminale Matteo Piantedosi.

DARMANIN: «FRANCIA NON ACCOGLIERÀ QUELLI ARRIVATI A LAMPEDUSA»

«La Francia non accoglierà» i migranti arrivati a Lampedusa. Lo ha chiarito a Europe 1 il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, che oggi pomeriggio sarà a Roma per discutere con l'omologo italiano Matteo Piantedosi la questione migranti e in particolare la crisi a Lampedusa. «La Francia non si prepara ad accogliere una parte dei migranti» arrivati sull'isola siciliana, ha precisato.

Di fronte a questa situazione, «la Francia aiuterà l'Italia a preservare i suoi confini per impedire alla gente di arrivare», ha spiegato Darmanin su Europe 1. Darmanin ha poi precisato appunto che la Francia non prevede accogliere i migranti, anche se la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto ai paesi europei di mostrare solidarietà.