La notizia della scomparsa di Papa Francesco continua a scuotere il mondo. In Vaticano, l'afflusso di fedeli non si è mai fermato, con oltre 90mila persone che in soli due giorni si sono recate a rendere omaggio al Pontefice nella Basilica di San Pietro. Una folla immensa che ha spinto le autorità vaticane a prorogare l'orario di apertura ben oltre la mezzanotte. Questo flusso ininterrotto di affetto e rispetto testimonia l'impronta indelebile che Bergoglio ha lasciato, non solo tra i credenti ma anche tra chi ha trovato nella sua guida una speranza di giustizia e solidarietà. L'ondata di fedeli continuerà fino alle 19 di oggi, quando si prevede l'ultimo afflusso prima della chiusura della bara, prevista per le 20.

Sabato 26 aprile, i funerali

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, con la partecipazione di 182 delegazioni confermate, tra cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti. La cerimonia culminerà con la sepoltura nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. In un annuncio ufficiale, il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto che il corteo funebre che accompagnerà il feretro di Bergoglio si snoderà "a passo d'uomo" e sarà trasmesso in diretta televisiva fino all'arrivo a Santa Maria Maggiore.

La sepoltura avverrà in forma privata, ma una novità importante è l’iniziativa di accogliere un gruppo di poveri e bisognosi sui gradini della basilica, in segno di rispetto e di continuità con l'impegno di Bergoglio verso gli emarginati. Inoltre, c'è la possibilità che sette detenuti ricevano un permesso speciale per partecipare alla cerimonia, come richiesto da monsignor Benoni Ambarus, responsabile della pastorale carceraria di Roma.

La tomba di Papa Francesco

Un’altra novità importante riguarda la tomba di Papa Francesco, che sarà situata nella navata laterale della Basilica di Santa Maria Maggiore, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. La tomba, realizzata in marmo ligure, avrà la semplice iscrizione "Franciscus" e la riproduzione della sua croce pettorale. La sua collocazione, vicino all'Altare di San Francesco, simbolizza il legame profondo del Papa con la tradizione francescana e la sua dedizione alla povertà e alla giustizia sociale.

Il futuro della Chiesa e il Conclave

Intanto, continuano ad arrivare i cardinali chiamati a eleggere il successore di Pietro. La terza congregazione generale ha visto la partecipazione di 113 porporati, che hanno già avviato le discussioni, seppur senza entrare nel dettaglio del ‘caso Becciu’. La prossima congregazione è fissata per venerdì mattina alle ore 9.

Infine, secondo l'Agi, la formula "Habemus Papam" sarà pronunciata al termine del Conclave dal cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Sarà il secondo "annunciatore" francese consecutivo, dopo il cardinale Jean-Louis Tauran, che nel 2013 aveva proclamato l'elezione di Papa Francesco.