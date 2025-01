Microsoft sta negoziando l’acquisto di TikTok. La conferma arriva dal presidente Donald Trump, che ha parlato ai giornalisti che viaggiavano con lui, secondo quanto riportato da Bloomberg. Nei giorni scorsi era emerso che Microsoft e Oracle fossero tra i potenziali acquirenti della piattaforma, per la quale Trump si aspetta di ricevere diverse proposte. Il presidente aveva già dichiarato di essere in contatto con più parti interessate per facilitare l’acquisizione della popolare app e ha annunciato che prenderà una decisione sul suo futuro entro i prossimi 30 giorni.

«Amo le gare d’offerta, perché consentono di ottenere il miglior accordo», ha spiegato Trump, parlando con i giornalisti durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington. Riguardo a TikTok, ha aggiunto: «C’è molto interesse, è semplice: se firmo, qualcuno lo acquisterà, spenderà molti soldi, creerà posti di lavoro, manterrà aperta la piattaforma e garantirà maggiore sicurezza. Se non firmo, allora chiuderà».

La piattaforma social, che ha circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, era stata temporaneamente bloccata poco prima dell’entrata in vigore, il 19 gennaio, di una legge che obbliga ByteDance, l’azienda cinese proprietaria dell’app, a cederne la proprietà a investitori americani per questioni di sicurezza nazionale. Le autorità statunitensi avevano infatti segnalato il rischio che i dati degli utenti americani potessero essere sfruttati impropriamente dalla compagnia cinese.

Trump, che ha sempre dimostrato un certo apprezzamento per TikTok, dopo il suo insediamento il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo per posticipare di 75 giorni l’applicazione della legge, in attesa che arrivino offerte concrete da parte di aziende tecnologiche statunitensi.