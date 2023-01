«È chiaro che il mondo si è avvicinato alla minaccia della Terza guerra mondiale». A dirlo è l’ex presidente russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, come riporta l'agenzia Tass. «L'operazione speciale che si sta conducendo è stata una misura forzata ed estrema», ha detto Medvedev riferendosi alla guerra in Ucraina, «una risposta alla preparazione dell'aggressione da parte degli Stati Uniti d'America e dei suoi satelliti».

Tank Leopard all’Ucraina, Berlino: nessuna richiesta ufficiale dalla Polonia

I carri Leopard di fabbricazione tedesca possono essere forniti all'Ucraina solo con autorizzazione del governo di Berlino. A ribadirlo è stato Lars Klingbeil, leader della Spd, Il partito socialdemocratico al governo a Berlino. "Esistono chiare procedure, bisogna attenervisi", ha aggiunto. La Polonia aveva precedentemente reso noto che avrebbe consegnato i tank anche nell'ambito di una coalizione più ristretta, che non comprendesse la partecipazione della Germania.

Il governo tedesco non ha ancora ricevuto una richiesta ufficiale dalla Polonia in merito all'eventuale trasferimento di carri armati Leopard all'Ucraina, ha dichiarato il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha precedentemente affermato di voler "presto" inviare una richiesta ufficiale. Nel fine settimana, la ministra degli Esteri di Berlino, Annalena Baebock, si era detto favorevole all'approvazione di una possibile richiesta polacca per l'invio di carri armati Leopard, di fabbricazione tedesca, in Ucraina. Il portavoce, inoltre, non ha voluto specificare di quanto tempo le autorità tedesche avrebbero bisogno per elaborare tale richiesta. Secondo Hebestreit, in molti ambienti "non si percepisce la dimensione della discussione" attorno all'eventuale spedizione di carri armati Leopard in Ucraina e che per la Germania "sono dure questioni di vita e di morte, della difesa stessa del Paese".

Ucraina, l’Ungheria dice sì all’invio di aiuti militari Ue a Kiev

L'Ungheria ha dato il 'via libera politico' alla nuova tranche dello European Peace Facility da 500 milioni per finanziare l'invio di armi all'Ucraina. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. L'annuncio è arrivato mentre si sta svolgendo il Consiglio Ue Esteri anche se oggi, spiega la fonte, 'non era prevista nessuna decisione formale, che sarà invece presa da un prossimo Coreper', la riunione degli ambasciatori Ue, chiamati a dare il via libera con approvazione formale.

Lavrov: “La guerra con l’Occidente è quasi reale”

La guerra tra Mosca e l'Occidente non può essere più classificata come "ibrida" ed ora è "quasi reale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo sudafricano, Naledi Pandor. Secondo Lavrov, parlando di ciò che sta accadendo in Ucraina "l'Occidente si stava preparando da tempo contro la Russia, cercando di distruggere tutto quello che è russo dalla lingua alla cultura, che era in Ucraina da secoli, e vietando alle persone di parlare la loro lingua madre".