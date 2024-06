Kylian Mbappé, attaccante della nazionale francese di calcio, ha fatto un appello alla vigilia dell'esordio a Euro 2024 contro l'Austria. Mbappé ha dichiarato di condividere gli stessi valori di Marcus Thuram, esprimendo la sua opinione contro il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. Mbappé ha sottolineato l'importanza di sistemare le cose e avere il senso delle priorità, invitando i cittadini a votare per difendere la democrazia in Francia.

Marcus Thuram è stato tra i primi calciatori a prendere posizione contro l'estrema destra. Le sue parole hanno ispirato Mbappé e altri atleti a unirsi nel promuovere la solidarietà, l'unione e la diversità. Thuram ha sottolineato come il calcio possa unire tutti, ricordando che la maglia Bleu della Francia rappresenta questi valori fondamentali.

La posizione del ct Didier Deschamps

Didier Deschamps, ct della nazionale francese, ha appoggiato gli appelli dei suoi calciatori senza commentare direttamente le loro dichiarazioni. Ha riconosciuto che i calciatori, come cittadini, hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, specialmente in un momento così cruciale per il Paese. Il ct francese inoltre ha dichiarato che le parole dei giocatori possono alimentare il dibattito pubblico, evidenziando l'importanza di partecipare alle elezioni.

Parla il primo ministro francese

Il primo ministro francese, Gabriel Attal, ha commentato le parole di Mbappé, affermando che molti giovani si ritrovano nelle sue idee contrarie all'estremismo. Attal ha sottolineato l'importanza del voto come dovere civico e ha apprezzato il ruolo di Mbappé nel coinvolgere i giovani nella vita politica del Paese.

Oggi intanto inizia ufficialmente la campagna elettorale in Francia per le elezioni legislative anticipate del 30 giugno e del 7 luglio, indette dal presidente Emmanuel Macron. Con 577 circoscrizioni elettorali e molte candidature confermate, la competizione politica si preannuncia intensa.