Un vasto blackout sta colpendo in queste ore Spagna e Portogallo, lasciando migliaia di utenti senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo ha avviato un'indagine urgente, coinvolgendo diversi ministeri e tecnici della Red Eléctrica, mentre il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta analizzando possibili implicazioni di sicurezza. Secondo quanto riportato da El Pais, l’interruzione di corrente è stata segnalata in tutte le regioni della Spagna e in varie aree del Portogallo poco dopo mezzogiorno.

I blackout hanno causato gravi disagi ai trasporti: a Madrid la metropolitana e la rete ferroviaria Cercanías risultano fuori servizio, mentre problemi sono stati registrati anche nella rete ad alta velocità di Adif. Semafori e telecamere sono spenti, spingendo le autorità a consigliare ai cittadini di evitare gli spostamenti in auto. Anche diversi aeroporti, tra cui Madrid-Barajas e Lisbona, stanno vivendo pesanti rallentamenti e disagi ai passeggeri.

La situazione ha avuto ripercussioni anche fuori dalla penisola iberica: blackout sono stati segnalati nel principato di Andorra e in alcune zone del sud della Francia, tra cui Perpignan. Al momento la causa ufficiale dell’interruzione non è ancora chiara, ma i media locali ipotizzano un problema alla rete elettrica europea che ha coinvolto le reti nazionali spagnola e portoghese.