Tragedia sulla Marmolada, Draghi:«L'Italia oggi piange le vittime»

Tragedia sulla Marmolada, recuperati quattro alpinisti vivi

Tragedia sulla Marmolada, almeno sette morti

Tragedia sulla Marmolada, 19 i dispersi (11 italiani)

Tragedia sulla Marmolada, i morti sarebbero più di sei

Tragedia sulla Marmolada, proseguono le ricerche

Tragedia sulla Marmolada, il cordoglio del presidente della Repubblica

Il premier Draghi a Canazei

Tragedia sulla Marmolada, 6 morti e 8 feriti

Tragedia sulla Marmolada, la procura di Trento apre un fascicolo per disastro colposo

Tragedia sulla Marmolada, il cordoglio del premier Mario Draghi

Tragedia sulla Marmolada, soccorritori allontanati per rischio nuovi crolli

Tragedia sulla Marmolada, Europa Verde annuncia esposto in procura

Tragedia sulla Marmolada, il commento del presidente della regione Veneto

Tragedia sulla Marmolada, crepaccio sul ghiacciaio: il video

Tragedia sulla Marmolada, il momento della valanga ripreso da un turista

Sale a 7 il numero dei morti nel crollo del ghiacciaio sulla Marmolada avvenuto ieri pomeriggio. Secondo quanto si apprende sarebbe ormai scarsa «ridotta a zero» la possibilità di trovare sopravvissuti.«L'Italia oggi piange le vittime» della tragedia sulla Marmolada, «e il governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti» affinché quanto successo ieri «abbia una probabilità bassissima di succedere o possa essere addirittura evitato». Così il premier Mario Draghi, durante un punto stampa a Canazei con le autorità locali. «Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante essere venuti - ha aggiunto il presidente del Consiglio ringraziando i soccorritori- Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutto quelli che hanno collaborato a operazioni, ma soprattutto qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunità colpite da questa tragedia». Per poi parlare di «evento imprevedibile», ma «certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica».Quattro persone recuperate vive, 7 i corpi riportati alla luce, e 14 dispersi. È il bilancio parziale fatto all’AGI da soccorritori per quanto riguarda il crollo del seracco dal ghiacciaio dellaContinuano le operazioni di identificazione nell’area dove ieri sera è avvenuto il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. Sono 13 i dispersi finora accertati e 7 i morti. «Tra i dispersi la maggior parte sono veneti e trentini, mentre tra gli stranieri ci sono cittadini nazionalità ceca», dicono fonti dei Carabinieri di Trento all’Adnkronos.Da quanto si apprende dagli inquirenti sono fino ad ora 19 le persone che sono state in qualche modo “reclamate” come assenti in seguito al disastro in Marmolada e dunque salgono aI morti potrebbero essere dunque più del doppio dei sei accertati. Sono in corso accertamenti e verifiche sulle targhe di vetture italiane e straniere ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia.«L’apertura del fascicolo è un atto dovuto. La prima cosa da fare in questo momento è l’identificazione delle vittime che non sarà facile, servirà l’esame del dna». Così all’Adnkronos il procuratore di Trento,, in merito all’incidente avvenuto sullaieri pomeriggio. «Temo che le vittime aumentino almeno del doppio se non del triplo - aggiunge il procuratore - visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste parcheggiate 16 auto».Secondo il, il Corpo del soccorso alpino nazionale,. Sono ancora in corso le verifiche per identificare i proprietari delle 16 auto che attualmente si trovano nei parcheggi di passo, ai piedi del ghiacciaio, che da ieri pomeriggio è inaccessibile.attraverso speciali droni, alla luce dei grandi fari dei vigili del fuoco, che hanno vigilato anche sui possibili movimenti di altre calotte, e in particolare di quella rimasta in sospeso nei pressi della zona del distacco di ieri. Al Palaghiaccio di, il comune Trentino nel cui territorio si trova la Marmolada, è stata allestita la camera ardente per le 6 vittime, per le quali oggi si procederà al riconoscimento, da parte dei parenti che stanno arrivando.Un uomo e una donna non sono stati ancora identificati. Negli ospedali diOggi, tempo permettendo, proseguiranno le ricerche dei dispersi, con i soccorritori sul posto. È atteso in mattinata il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.Il presidente della Repubblica,ha telefonato poco fa al governatore trentino,per esprimere cordoglio e vicinanza all’indomani della tragedia della. «Il capo dello Stato - spiega- ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio. A, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana che ieri pomeriggio ha causato morte e devastazione«.Il presidente del Consiglio,, in mattinata sarà a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del crollo sulla Marmolada. Insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori verrà fatto il punto della situazione.Almeno 18 persone sono rimaste coinvolte nell'incidente sulla, adove un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio sul ghiacciaio: secondo quanto apprendeci sarebbero sei morti e otto feriti, di cui due in gravi condizioni, già trasportati negli ospedali di, Treviso, Trento e Bolzano. Sul posto operano 5 elicotteri diveneto ed elisoccorso trentino con. Altre diciotto persone si trovano sopra l’area del crollo saranno evacuate dal Soccorso Alpino. Il fronte del seracco ha un fronte di circa 300 metri. La valanga è cadutaha aperto un fascicolo sul crollo del seracco in cima allache ha causato la morte di almeno sei alpinisti e il ferimento di altri nove, due dei quali in gravi condizioni., al momento a carico di ignoti. Ad occuparsi delle indagini, con il procuratore Sandro Raimondi, è il pm Antonella Nazzaro.Il Presidente del Consiglio,, esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla. Il Governo è vicino alle loro famiglie e a tutti i feriti. Il Presidente Draghi è costantemente informato sull’andamento dei soccorsi dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile,, dal Presidente della Regione Trentino, dal soccorso alpino , dai vigili del fuoco, dalle autorità locali, che ringrazia per il loro incessante lavoro. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.Sull'area della valanga di ghiaccio sullanon è attualmente operativo personale per l'elevato pericolo di ulteriori distacchi,. Proseguirà invece il presidio con gli elicotteri. Sono state emanate ordinanze di divieto d accesso e percorrenza dell'area interessata dalla valanga congiuntamente, fino a quando non sarà accertata la natura del distacco con gli opportuni rilievi glaciologici e geologici.«Ai feriti e i parenti delle vittime del crollo dell'enorme seracco sullavanno le nostre sentite condoglianze ma, purtroppo, si tratta di una ennesima tragedia annunciata., e alla relativa crisi che stiamo subendo che non può più essere considerata una emergenza». Lo affermano i co-portavoce di Europa Verde«Gli scienziati già da tempo hanno lanciato l'allarme sul fatto che le Alpi si stiano trasformando velocemente a causa del riscaldamento climatico. Per far luce su questi ritardi presenteremo un nostro esposto alla».«Un grosso seracco in Marmolada è crollato e, secondo le prime informazione del, avrebbe coinvolto una quindicina di persone di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. «Un grosso seracco in Marmolada è crollato e, secondo le prime informazione del, avrebbe coinvolto una quindicina di persone di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali diProprio ieri sulla Marmolada è stato raggiunto il record delle temperature (10 gradi circa in vetta)». Cos ìil presidente del Venetosu twitter aggiornando sulla valanga.