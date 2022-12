PHOTO



Il vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, ha annunciato un nuovo tentativo di evacuazione dei cittadini di Mariupol. Attualmente, circa 120.000 civili rimangono nella città bloccata. «Oggi stiamo cercando di evacuare di nuovo donne, bambini e anziani - ha dichiarato -. Ora stiamo iniziando a riunirci in un anello vicino al centro commerciale di Port City». Se tutto andrà secondo i piani, l'evacuazione inizierà attorno alle 12.00 (ora locale). I combattenti del reggimento Azov hanno pubblicato un nuovo video con bambini nascosti nei bunker dell'Azovstal a Mariupol. https://www.youtube.com/watch?v=a8wk_jMknag (Fonte: Azov media) Il rilascio delle persone da Mariupol potrebbe avvenire in forma di scambio durante un incontro della delegazione negoziale di Ucraina e Federazione Russa nella città bloccata dalle truppe russe. Mykhailo Podoliak, membro della delegazione negoziale ucraina e consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente, lo ha affermato in un'intervista, come riportato da Ukrinform.