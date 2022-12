DOMANI CAMERA DI CONSIGLIO PER IL NUOVO PRESIDENTE

Maria Rosaria San Giorgio la nuova giudice costituzionale eletta ieri dai magistrati della Corte di Cassazione.

Con l’elezione di San Giorgio, ex togata di Unicost al Csm e presidente di una delle sezioni civili della Suprema Corte, diventano quattro le giudici donna alla Corte Costituzionale, che finora, però, sono state sempre È di nomina parlamentare o scelte dal presidente della Repubblica. San Giorgio, la cui nomina è salutata del presidente del Cpgt Antonio Leone, si insedierà oggi dopo il giuramento al Quirinale e prenderà parte domani alla camera di consiglio a Palazzo della Consulta per l’elezione del nuovo presidente, con Giancarlo Coraggio come favorito.

La nuova giudice è stata eletta in sostituzione di Mario Rosario Morelli, il presidente della Corte Costituzionale che sabato scorso ha terminato il suo mandato. Nata a Napoli nel 1952, San Giorgio è entrata in magistratura nel 1981: ha svolto funzioni di pm e, successivamente, è stata fuori ruolo presso la Corte costituzionale in qualità di assistente di studio. Dal 1998, poi, è stata in servizio alla Corte di cassazione, prima all’ufficio del Ruolo e del Massimario, poi alle sezioni civili. Eletta togata al Csm per i giudici di legittimità nella consiliatura tra il 2014 e il 2018, è poi rientrata in ruolo alla Suprema Corte, dove è stata presidente di sezione e componente delle sezioni unite civili.