Un elicottero è caduto questa mattina a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per il ripristino della linea elettrica dopo i danni provocati dal maltempo. Da quanto si apprende, non ci sarebbero morti, ma 4 persone sono rimaste ferite. Il veicolo sarebbe un elicottero privato, in servizio per conto di Enel su un ripristino della linea elettrica, volava basso e si sarebbe "avvitato", precipitando.

«Abbiamo visto l'elicottero, faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l'abbiamo più visto», ha riferito Luigi Pelliconi, uno dei testimoni dell’incidente. L'elicottero è piombato a terra a circa 50 metri da un'abitazione: «Mi è venuto incontro un uomo che lo ha visto precipitare a pochi metri dalla sua testa, era sotto choc ed è quasi svenuto. Siamo andati così ad estrarre due dei quattro componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata finché non sono arrivati i soccorsi. Ho parlato a lungo con la donna che pilotava l'elicottero; nessuno di loro mi sembrava di una gravità tale da perdere la vita. L'elimedica da Ravenna è arrivata in 5 minuti», aggiunge.

«Stiamo cercando di capire cosa sia successo», afferma invece Michele Marinello, Responsabile Sviluppo e Coordinamento del Gruppo Altair, proprietario della Eliossola, che sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione riguardo al velivolo caduto. «L'elicottero stava eseguendo un lavoro di monitoraggio della linea elettrica, quindi stava volando a bassa quota» spiega Marinello. «Fortunatamente non ci sono vittime, probabilmente perché la caduta del velivolo é avvenuta da una quota relativamente bassa visto che stava sorvolando i cavi e i pali dell'alta tensione. Il pilota, Roberta Santoni, ligure da anni dipendente della Eliossola, avrebbe tentato un atterraggio di fortuna».