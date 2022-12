PHOTO



Circa cento famiglie sono state evacuate in via precauzionale nel comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. L'ordinanza per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango è stata emessa per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. È stato disposto inoltre l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare in auto nelle vicinanze di sottopassi e corsi d'acqua. Maltempo anche in Liguria, dove è scattata l'allerta rossa fino alle 23. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso il torrente Petronio è esondato ma al momento non ci sarebbero danni a persone. Decine sono però stati gli interventi del personale del Comune. Chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia. Esondato anche il fiume Vara, nello Spezzino, Una famiglia è stata sfollata e altre due sono state trasferite ai piani alti della palazzina. In Toscana nella notte le zone più colpite sono state l'Empolese e il Pisano, soprattutto la Zona del Cuoio e il Pontederese. Diversi gli interventi durante la notte a causa delle piogge, specialmente nel pisano. Il comune più colpito è stato San Miniato dove si sono verificati allagamenti di fabbricati, scantinati e case. Smottamenti sulle strade comunali. Squadre dei Vigili del Fuoco e volontari sono intervenute nel sottopasso di San Romano allagato per 1,7 metri. Nella nottata è rimasta bloccata un'auto con a bordo una donna, che è stata poi soccorsa. La Protezione civile ha emanato l'allerta arancione anche in altre zone della Liguria e in Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, mentre il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese.