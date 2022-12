Dopo il caldo asfissiante di questi ultimi giorni e la siccità sono arrivati i forti temporali che si sono abbattuti sull'Alta Val Pusteria, in Alto Adige, la linea ferroviaria tra Dobbiaco e San Candido è stata interrotta per danni. Il maltempo ha provocato la morte di tte persone, dopo la vittima di sabato a Cortina.

In Friuli a Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, dove era in corso il raduno europeo della «Famiglia Arcobaleno» un violento temporale ha causato la caduta di un albero che si è abbattuto su alcune tende. Due persone risultano intrappolate, e una è morta, si tratta di un uomo di 41 anni, cittadino belga che si trovava nella propria tenda travolta da un albero durante il temporale Un escursionista è stato ucciso da un fulmine sulla ferrata della Marmolada, in Trentino. Ferita, ma non grave, anche la moglie, che ha chiamato i soccorsi. Il turista emiliano, 47 anni, stava percorrendo la via ferrata, quando è stato sorpreso da un forte temporale. Non ha avuto modo di ripararsi, un fulmine lo ha colpito. A Marziai (tra Quero Vas e Lentiai), sulla riva del fiume Piave, dove era in corso la sagra del 'pojat' a cui partecipavano una ventina di persone, un uomo è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si abbattuto sui commensali.

Tra Dobbiaco e Carbonin è stata chiusa, invece, per caduta di alcune frane la strada statale Alemagna. I forti temporali con piogge intense hanno provocato frane anche in Val di Braies. Sono state chiuse a Ferrara le strade provinciali Braies Braies Vecchia e Lago di Braies. Conseguenza immediata anche il calo delle temperature di circa 6-7 gradi. L’afa sta per finire in tutta la penisola anche se al Centro oggi c'è ancora bel tempo, anche se le temperature sono in calo, con massime previste tra i 34 e i 37 gradi. Al Sud, invece, il caldo rimane persistente con massime tra i 35 e i 42 gradi. Si prevedono ancora forti piogge, soprattutto nelle regioni settentrionali, tra martedì e giovedì.