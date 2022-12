PHOTO



Malore per Gigi Simoni, ex tecnico di Inter e Genoa, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. L'ex allenatore, 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, si è sentito male nella sua casa di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. La situazione è monitorata costantemente dai sanitari. Al suo fianco i familiari e i parenti più stretti. L'ex tecnico è stato sulle panchine di decine di club, dalla Lazio al Torino, passando per la Cremonese, il Napoli e all'estero anche il Cska Sofia. Dal 1955 al 1974 ha invece calcato i campi di calcio come giocatore, esordendo nelle giovanili della Fiorentina e passando anche da Napoli, Torino e Juventus. Da calciatore ha vinto una coppa Italia con il Napoli, nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa, nella stagione 1967-68. In panchina ha invece vinto con la Cremonese la coppa Anglo italiana nel 1993, una coppa Uefa con l'Inter nel 1997/98, anno nel quale gli fu assegnata anche la Panchina d'oro come migliore allenatore italiano, e cinque campionati di serie B (tre con il Genoa e due con il Pisa). Gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio ma da tempo si era ritirato a vita privata.